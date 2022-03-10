Минобороны РФ: силы ДНР взяли под контроль четыре квартала на востоке Мариуполя и вышли к заводу «Азовсталь»

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10 марта 2022, 11:49

Военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Силы ДНР взяли под контроль четыре квартала в восточной части Мариуполя и вышли к заводу «Азовсталь». Об этом проинформировало российское министерство обороны.

«Продолжилась операция по освобождению города Мариуполя от националистов. Подразделения народной милиции Донецкой Республики на востоке города взяли под контроль кварталы “Азовский”, “Найденовка”, “Ляпино”, “Виноградарь” и вышли к заводу “Азовсталь”. В западной части города освобожден микрорайон “Западный”», — заявило Минобороны.

Ранее в четверг сообщалось, что военное ведомство опубликовало видео ударов вертолетов Ми-28Н и Ка-52 по укреплениям и бронетехнике украинской армии.