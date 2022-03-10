Минобороны России выложило видео ударов вертолетов Ми-28Н и Ка-52 по укреплениям и бронетехнике армии Украины

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10 марта 2022, 10:12

Вертолеты, MOD Russia / globallookpress.com

Российское Министерство обороны опубликовало видео ударов вертолетов Ми-28Н и Ка-52 по укреплениям и бронированной технике Вооруженных сил Украины. Ролик был размещен на YouTube-канале военного ведомства.

«Экипажи современных боевых вертолетов Ми-28Н и Ка-52 нанесли авиационные удары по укреплениям и бронированной технике ВСУ. Летчики ВКС России применили ракетное и стрелково-пушечное вооружение, уничтожив танки, бронированную и автомобильную технику», — говорится в описании выложенного видео.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинским националистическим батальонам в Мариуполе придется сдаться или умереть.