Спикер Народной милиции ДНР Басурин: украинским нацбатам в Мариуполе придется сдаться или умереть

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10 марта 2022, 09:51

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Украинским националистическим батальонам, которые в настоящий момент находятся на территории города Мариуполя, придется сдаться или умереть. С соответствующим заявлением выступил Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ДНР.

«Украинские националистические батальоны не смогут уйти из Мариуполя, им придется сдаться или умереть», — процитировал Басурина Telegram-канал «RT на русском».

Как сообщалось ранее в четверг, TG-канал WarGonzo опубликовал информацию, согласно которой силы ДНР ликвидировали базу формирования «Азов» (запрещено в России) на левом берегу Мариуполя. По имеющимся сведениям, объект был уничтожен точечным ударом.