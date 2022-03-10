Народная милиция ДНР точечным ударом уничтожила базу «Азова» на левом берегу Мариуполя

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10 марта 2022, 08:04

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Народная милиция ДНР точечным ударом уничтожила базу украинского националистического формирования «Азов» (запрещено в России) на левом берегу Мариуполя. Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.

«Месторасположение неонацистов из “Азова” в районе проспекта Победы на левом берегу в Мариуполе было ликвидировано в результате точечного удара. По нашим данным, уничтожено до 30 единиц личного автомобильного транспорта, 5 единиц бронетехники, склад боеприпасов и ГСМ. Потери в личном составе уточняются», — говорится в процитированной публикации.

Ранее российское Минобороны проинформировало, что 90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя.