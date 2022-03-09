Минобороны России: 90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя

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9 марта 2022, 17:13

Украинский самолет, STAR-MEDIA / globallookpress.com

90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя. Об этом проинформировало российское министерство обороны.

«90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя. Подготовленных украинских летчиков первого и второго класса почти не осталось. Фиксируются только единичные попытки вылетов украинской боевой авиации», — процитировал заявление Минобороны РФ Telegram-канал РИА Новости.

Как сообщалось ранее сегодня, представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин указал на то, что Киев готовил военные удары по республикам Донбасса с трех направлений.