Эдуард Басурин: Украина готовила военные удары по республикам Донбасса с трех направлений

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9 марта 2022, 16:48

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Украина готовила военные удары по республикам Донбасса с трех направлений. Об этом заявил спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«К нам попала благодаря нашим друзьям в Киеве карта, где были указаны непосредственно удары, направления, какими силами. Фактически должно было быть три удара. Это рассечение между Донецком и Луганском, охват в сторону государственной границы и южное направление», — отметил Басурин, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в среду министерство обороны РФ заявило, что специальная операция Москвы на территории Украины упредила и сорвала широкомасштабное наступление киевских войск на ДНР и ЛНР.