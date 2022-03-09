Минобороны РФ: российская операция на Украине сорвала широкомасштабное наступление киевских войск на республики Донбасса

Российская специальная операция на территории Украины сорвала широкомасштабное наступление киевских войск на республики Донбасса. Об этом заявило министерство обороны РФ.
«Проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на ЛНР и ДНР», — процитировало сообщение Минобороны РИА Новости.
Ведомство также проинформировало, что в распоряжение сил РФ попали документы украинской Нацгвардии, подтверждающие подготовку Киевом наступательной операции в Донбассе.
Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев высказал мнение о том, что вмешательство НАТО в ситуацию на Украине «нереально абсолютно».