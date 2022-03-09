Минобороны РФ: российская операция на Украине сорвала широкомасштабное наступление киевских войск на республики Донбасса

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9 марта 2022, 09:18

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Российская специальная операция на территории Украины сорвала широкомасштабное наступление киевских войск на республики Донбасса. Об этом заявило министерство обороны РФ.

«Проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на ЛНР и ДНР», — процитировало сообщение Минобороны РИА Новости.

Ведомство также проинформировало, что в распоряжение сил РФ попали документы украинской Нацгвардии, подтверждающие подготовку Киевом наступательной операции в Донбассе.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев высказал мнение о том, что вмешательство НАТО в ситуацию на Украине «нереально абсолютно».