Депутат Госдумы Матвейчев: вмешательство НАТО в ситуацию на Украине «нереально абсолютно»

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8 марта 2022, 16:38 Источник: «Украина.ру»

Флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

Вмешательство Североатлантического альянса в ситуацию на Украине, на территории которой с 24 февраля проходит спецоперация России, «нереально абсолютно». Соответствующую точку зрения в беседе со СМИ высказал депутат Госдумы Олег Матвейчев.

«Нереально абсолютно. Никакого вмешательства. Украина задумывалась для того, чтобы быть пешкой. Если вам нужно согреться, и вы костер развели — вы можете бросать туда поленья, разводить огонь. Но когда дрова у вас закончатся, вы же собственную руку в костер не сунете для того, чтобы поддержать огонь. Они тоже не сунут собственную руку, я вас уверяю», — заявил парламентарий.

По его словам, западные страны «сдали» Украину.

«Они хотели ее использовать в своих целях — они ее использовали», — отметил Матвейчев.

Как сообщалось ранее сегодня, агентство SANA написало, что на Украину для помощи киевским силам были переброшены около 450 боевиков из Сирии.