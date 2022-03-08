SANA: на Украину для помощи киевским силам были переброшены около 450 боевиков из Сирии

Аргументы Недели → В мире 13+

8 марта 2022, 15:44

Вооруженный человек, Mouneb Taim / globallookpress.com

На Украину для помощи киевским силам были переброшены порядка 450 боевиков из Сирии. Об этом пишет информационное агентство SANA.

Агентство указывает, что «около 450 боевиков из арабских и других стран прибыли из провинций Идлиб и Алеппо» на Украину «менее чем через 3 дня после того, как покинули территорию Сирии, транзитом через Турцию».

«Большинство прибывших, польстившихся на обещанное вознаграждение, являются выходцами из террористической организации “Джебхат Ан-Нусра” (запрещена в России — АН)», — говорится в процитированной публикации.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, Рамзан Кадыров проинформировал, что чеченский спецназ освободил еще один украинский населенный пункт.