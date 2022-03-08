Рамзан Кадыров: чеченский спецназ освободил еще один населенный пункт на Украине

Аргументы Недели → В мире 13+

8 марта 2022, 14:35

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Чеченский спецназ освободил еще один населенный пункт на территории Украины. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Подразделениями чеченского спецназа освобожден от бандеровского режима еще один украинский населенный пункт. Наши бойцы под руководством знаменитых командиров — Магомеда Тушаева, Даниила Мартынова и Хусейна Межидова —выполнили задачу без потерь, разгромив нацистов и заняв еще одну их бывшую дислокацию», — говорится в публикации Кадырова.

Название населенного пункта глава Чечни не привел.

Ранее во вторник сообщалось, что под городом Мариуполем два украинских танка пошли в бой без динамической защиты и были сожжены военными ДНР с помощью гранатометов.