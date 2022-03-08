Под Мариуполем два украинских танка пошли в бой без динамической защиты и были сожжены военными ДНР с помощью гранатометов

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8 марта 2022, 14:13

Украинский танк, Vyacheslav Madiyevskyy / globallookpress.com

Под городом Мариуполем два украинских танка пошли в бой без динамической защиты и были сожжены военными ДНР при помощи гранатометов. Об этом пишет Telegram-канал «Донбасс решает».

«Украинские танки под Мариуполем пошли в бой без динамической защиты. С предсказуемым результатом. В бою за поселок Гнутово под Мариуполем оба танка бойцы Народной милиции сожгли из РПГ, сообщает военкор Михаил Андроник. Как выяснилось, блоки элементов динамической защиты на броне этих машин оказались пустыми», — говорится в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее сегодня, руководитель ЛНР Леонид Пасечник заявил, что силы республики вошли в город Попасная.