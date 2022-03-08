Глава ЛНР Леонид Пасечник: военные республики вошли в город Попасная

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8 марта 2022, 13:30 Источник: «Русская весна»

Глава ЛНР Леонид Пасечник, Alexander Rekun / globallookpress.com

Военные ЛНР вошли в город Попасная. Об этом заявил сегодня глава республики Леонид Пасечник.

«На вечер вчерашнего дня велись бои за Попасную и оставался еще неразбитым „кулак“ из трех городов: Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. На сегодняшнее утро уже поступают доклады о том, что в Попасную зашли подразделения Народной милиции, организовываются работы по разминированию», — процитировало Пасечника сетевое издание «Русская весна».

Как сообщалось ранее во вторник, официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков проинформировал, что российская армия сбила два самолета МиГ-29 и один истребитель Су-27 украинских Военно-воздушных сил.