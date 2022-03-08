Глава ЛНР Леонид Пасечник: военные республики вошли в город Попасная

Военные ЛНР вошли в город Попасная. Об этом заявил сегодня глава республики Леонид Пасечник.
«На вечер вчерашнего дня велись бои за Попасную и оставался еще неразбитым „кулак“ из трех городов: Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. На сегодняшнее утро уже поступают доклады о том, что в Попасную зашли подразделения Народной милиции, организовываются работы по разминированию», — процитировало Пасечника сетевое издание «Русская весна».
Как сообщалось ранее во вторник, официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков проинформировал, что российская армия сбила два самолета МиГ-29 и один истребитель Су-27 украинских Военно-воздушных сил.