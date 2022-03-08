Игорь Конашенков: армия России сбила два МиГ-29 и один Су-27 ВВС Украины

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8 марта 2022, 12:18 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Украинский самолет, STAR-MEDIA / globallookpress.com

Российская армия сбила два самолета МиГ-29 и один истребитель Су-27 Военно-воздушных сил Украины. Об этом проинформировал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, в ходе продолжающейся специальной операции на Украине удалось сбить два МиГ-29 и один Су-27. Также, в частности, были выведены из строя два украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, три самоходные огневые установки «Бук М-1», четыре пункта управления.

Как сообщалось ранее во вторник, Игорь Конашенков заявил, что силы ДНР установили контроль над кварталом Осоавиахим в городе Мариуполе.