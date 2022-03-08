Конашенков: военные ДНР установили контроль над кварталом Осоавиахим в Мариуполе

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8 марта 2022, 11:47 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Ополченцы ДНР в 2014 году, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Военные ДНР установили контроль над кварталом Осоавиахим в городе Мариуполе. Об этом заявил официальный представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков.

По его словам, подразделения Народной милиции ДНР установили контроль над кварталом Осоавиахим в Мариуполе. Конашенков также проинформировал, что силы ЛНР продвинулись на девять километров и взяли под свой контроль еще восемь населенных пунктов.

Ранее сегодня сообщалось, что Минобороны РФ опубликовало видео с пуском вертолетами Ка-52 управляемых ракет в ходе специальной операции на Украине. Ролик был размещен на YouTube-канале военного ведомства.