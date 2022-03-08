Минобороны России выложило видео с пуском вертолетами Ка-52 управляемых ракет в ходе спецоперации на Украине

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8 марта 2022, 10:34

Вертолеты Ка-52, MOD Russia / globallookpress.com

Российское министерство обороны опубликовало видео с пуском вертолетами Ка-52 управляемых ракет в ходе специальной операции на Украине. Ролик был размещен на YouTube-канале военного ведомства.

«Ночные кадры боевого применения ударных вертолетов Ка-52. Полеты выполнялись преимущественно на малых высотах и в сложных метеорологических условиях. Экипажи армейской авиации ВКС России, действуя парами, уничтожили зенитную установку и бронетехнику противотанковыми управляемыми ракетами», — говорится в описании выложенного видео.

Ранее сегодня Народная милиция ЛНР проинформировала, что во время боестолкновений с силами республики с 5 по 8 марта украинские войска потеряли 278 человек.