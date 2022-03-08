В ходе боев с силами ЛНР с 5 по 8 марта войска Украины потеряли 278 человек

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8 марта 2022, 10:00

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

В ходе боестолкновений с силами ЛНР с 5 по 8 марта украинские войска потеряли 278 человек. Об этом проинформировала Народная милиция ЛНР.

«В ходе наступательных действий в период с 5 по 8 марта подразделениями Народной милиции были освобождены 8 населенных пунктов Республики. Всего под контроль Луганской Народной Республики перешло уже 54 населенных пункта, находившихся под украинской оккупацией», — говорится в заявлении Народной милиции.

По данным ведомства, за обозначенный период времени противник потерял в боях 278 человек личного состава.

Ранее во вторник Telegram-канал WarGonzo сообщил, что в городе Мариуполе военные ДНР ведут бои на проспекте Победы.