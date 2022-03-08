TG-канал WarGonzo: в Мариуполе военные ДНР ведут бои на проспекте Победы, украинские нацбаты вынуждены отступать

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8 марта 2022, 09:25

Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

В городе Мариуполе военные ДНР ведут бои на проспекте Победы, украинские националистические батальоны вынуждены отступать. Об этом проинформировал Telegram-канал WarGonzo.

«В Мариуполе бойцы ДНР ведут бои на проспекте Победы. Об этом сообщают источники проекта @wargonzo на передовой. Данный факт позволяет судить о том, что подразделения ДНР смогли уже достаточно глубоко продвинуться в город. Левый берег, район комбината Азовсталь. Нацбаты вынуждены отступать», — говорится в процитированном посте.

Ранее на текущей неделе спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в ходе наступления в Донбассе подразделения республики вышли на границу Запорожской области.