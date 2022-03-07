Басурин: в ходе наступления в Донбассе подразделения ДНР вышли на границу Запорожской области

Аргументы Недели → В мире 13+

7 марта 2022, 19:58

Ополченцы ДНР в 2014 году, Janos Chiala / globallookpress.com

В ходе наступления на территории Донбасса подразделения ДНР вышли на границу Запорожской области. Об этом заявил Эдуард Басурин, спикер Народной милиции республики.

«В ходе успешных наступательных действий подразделения Народной милиции вышли на границу Запорожской области и установили контроль над населенными пунктами Азов, Розовка и Мирное», — рассказал Басурин, выступая на брифинге для представителей средств массовой информации.

Ранее сегодня сообщалось, что руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров рекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому «бежать в Россию, а не в Британию». Соответствующую публикацию Кадыров разместил в своем Telegram-канале.