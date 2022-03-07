Рамзан Кадыров посоветовал президенту Украины Зеленскому «бежать в Россию, а не в Британию»

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7 марта 2022, 16:07

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому «бежать в Россию, а не в Британию». Соответствующий пост Кадыров разместил в своем Telegram-канале.

«Зеленский, лучше тебе бежать в Россию, а не в Британию, иначе тебя постигнет участь Саакашвили. Твое спасение и спасение украинского народа наступит только при твоей встрече и договоренности с Владимиром Путиным. Для этого тебе нужно совместными действиями с российскими военными вышвырнуть из страны бандеровцев», — написал чеченский лидер.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на территории соседнего государства. Ранее в понедельник сообщалось, что секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов пригрозил вторжением в РФ.