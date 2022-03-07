Секретарь украинского Совнацбеза Данилов пригрозил вторжением в Россию

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7 марта 2022, 15:51 Источник: РИА Новости

Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов, Anatolii Siryk / globallookpress.com

Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов пригрозил вторжением в Российскую Федерацию. Киевский чиновник процитирован в публикации, размещенной в отечественном интернет-сегменте.

«Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем. Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майями, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале… Вы пришли на нашу землю и в наши семьи — мы придем к вам», — привело высказывание Данилова РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на территории соседней страны. Ранее сегодня министерство обороны РФ проинформировало, что в районе Полтавы были сбиты три украинских истребителя Су-27.