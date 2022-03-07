Аргументы Недели В мире 13+

Российские военные сбили три украинских истребителя Су-27 в районе Полтавы

, 11:54

Российские военные сбили три украинских истребителя Су-27 в районе Полтавы
Украинский самолет, STAR-MEDIA / globallookpress.com

Российские военные сбили три украинских истребителя Су-27 в районе города Полтавы. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«Вчера вечером истребительной авиацией ВКС России и войсковой ПВО были сбиты еще три Су-27 военно-воздушных сил Украины в районе Полтавы, один Су-25 в районе Гостомеля, два вертолета Ми-24 в районе Макарова и восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Байрактар ТБ-2"», — говорится в информации, распространенной Минобороны.

Как сообщалось ранее в понедельник, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что почти вся территория республики освобождена. По словам Пасечника, населенные пункты, которые остаются под контролем Украины, взяты в кольцо.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Общество

Территорию Городской клинической больницы им. C.C.Юдина благоустроят в этом году

В этом году благоустроят территорию возле ГКБ имени С.С. Юдина на юге Москвы. На территории появится мультисенсорный сад, предназначенный для отдыха и реабилитации пациентов с нарушением работы органов чувств. Высаженные кустарники, растения, цветы и травы будут иметь ярко выраженные тактильные и ароматические свойства. Появятся ландшафтные композиции с подсветкой, фонтаны, прогулочные дорожки и проезды, обновят газоны с красивыми растениями, Для отдыха пациентов установят лежаки и скамьи. Сделают спортивную площадку для персонала больницы.

Политика