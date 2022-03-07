Российские военные сбили три украинских истребителя Су-27 в районе Полтавы

Аргументы Недели → В мире 13+

7 марта 2022, 11:54

Украинский самолет, STAR-MEDIA / globallookpress.com

Российские военные сбили три украинских истребителя Су-27 в районе города Полтавы. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«Вчера вечером истребительной авиацией ВКС России и войсковой ПВО были сбиты еще три Су-27 военно-воздушных сил Украины в районе Полтавы, один Су-25 в районе Гостомеля, два вертолета Ми-24 в районе Макарова и восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Байрактар ТБ-2"», — говорится в информации, распространенной Минобороны.

Как сообщалось ранее в понедельник, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что почти вся территория республики освобождена. По словам Пасечника, населенные пункты, которые остаются под контролем Украины, взяты в кольцо.