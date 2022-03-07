Пасечник: почти вся территория ЛНР освобождена, остающиеся под контролем Украины населенные пункты взяты в кольцо

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7 марта 2022, 11:23

Глава ЛНР Леонид Пасечник, Kremlin Pool / globallookpress.com

Почти вся территория ЛНР освобождена, остающиеся под контролем Украины населенные пункты взяты в кольцо. С соответствующим заявлением выступил руководитель ЛНР Леонид Пасечник, сообщает ТАСС.

«Почти вся территория ЛНР освобождена, оставшиеся населенные пункты взяты в кольцо», — процитировал Пасечника Telegram-канал российского информационного агентства.

Ранее стало известно о возгорании нефтебазы, расположенной в Луганске. Народная милиция ЛНР заявила, что, согласно предварительным сведениям, данный инцидент произошел в результате применения украинскими националистами тактического ракетного комплекса «Точка-У».