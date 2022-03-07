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НМ ЛНР: по предварительным данным, нефтебаза в Луганске загорелась из-за применения украинскими националистами «Точки-У»

, 08:21

НМ ЛНР: по предварительным данным, нефтебаза в Луганске загорелась из-за применения украинскими националистами «Точки-У»
Комплексы «Точка-У», Vadim Savitsky / globallookpress.com

Согласно предварительным сведениям, нефтебаза в Луганске загорелась из-за применения украинскими националистами комплекса «Точка-У». Об этом сообщила Народная милиция ЛНР.

«По предварительной информации, возгорание нефтебазы в городе Луганск произошло в результате применения националистами тактического ракетного комплекса “Точка-У”», — говорится в экстренном заявлении Народной милиции.

Данные о жертвах среди гражданского населения и повреждениях инфраструктуры уточняются.

Как сообщалось ранее сегодня, портал «Русская весна» написал, что в ходе наступления под Мариуполем Народная милиция ДНР уничтожила 36-ю бригаду морской пехоты армии Украины.

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