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«Русская весна»: в ходе наступления под Мариуполем Народная милиция ДНР уничтожила 36-ю бригаду морской пехоты ВСУ

, 07:57 Источник: «Русская весна»

«Русская весна»: в ходе наступления под Мариуполем Народная милиция ДНР уничтожила 36-ю бригаду морской пехоты ВСУ
Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В ходе наступления под городом Мариуполем Народная милиция ДНР уничтожила 36-ю бригаду морской пехоты Вооруженных сил Украины. Об этом пишет портал «Русская весна».

«В ходе наступления передовые подразделения Народной милиции ДНР уничтожили 36-ю бригаду морской пехоты ВСУ», — отмечает сайт.

Сетевое издание указывает, что «бригада понесла колоссальные потери в боях за Мариуполь и фактически перестала существовать». Об этом свидетельствуют данные, полученные в результате захвата представителей запрещенного в России националистического формирования «Азов», говорится в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее в понедельник, Минобороны РФ заявило, что Служба безопасности Украины и «Азов» готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе Харькова.

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