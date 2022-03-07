Минобороны РФ: СБУ и «Азов» готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе Харькова

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7 марта 2022, 07:28 Источник: «Украина.ру»

Сотрудник СБУ, Str / globallookpress.com

Служба безопасности Украины и националистическое формирование «Азов» (запрещенная в РФ организация) готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе города Харькова. Об этом проинформировало российское министерство обороны.

«СБУ совместно с боевиками батальона "Азов" готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе города Харьков», — процитировал заявление военного ведомства отечественный портал «Украина.ру».

Согласно данным министерства, националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке, которая находится в Харьковском физико-техническом институте. Заряды планируют подорвать с тем, чтобы обвинить Россию в нанесении ракетного удара по установке, говорится в заявлении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена.