Минобороны России: практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена

Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Об этом проинформировало министерство обороны Российской Федерации.
«Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена», — процитировало РИА Новости сообщение военного ведомства.
Также в Минобороны рассказали, что за вчерашний и неполный сегодняшний день ВВС Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета.
Ранее в воскресенье сообщалось, что в интернете появилось видео пуска истребителем-бомбардировщиком Су-34 высокоточного снаряда по объекту украинских националистов. Ролик был опубликован на официальной странице Минобороны РФ в соцсети «ВКонтакте».