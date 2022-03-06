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Минобороны России: практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена

, 19:53

Минобороны России: практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена
Украинский самолет, STAR-MEDIA / globallookpress.com

Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Об этом проинформировало министерство обороны Российской Федерации.

«Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена», — процитировало РИА Новости сообщение военного ведомства.

Также в Минобороны рассказали, что за вчерашний и неполный сегодняшний день ВВС Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в интернете появилось видео пуска истребителем-бомбардировщиком Су-34 высокоточного снаряда по объекту украинских националистов. Ролик был опубликован на официальной странице Минобороны РФ в соцсети «ВКонтакте».

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