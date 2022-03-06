Минобороны РФ выложило видео пуска самолетом Су-34 высокоточного боеприпаса по объекту украинских националистов

Аргументы Недели → В мире 13+

6 марта 2022, 17:43

Самолет Су-34, MOD Russia / globallookpress.com

Российское министерство обороны опубликовало видео пуска истребителем-бомбардировщиком Су-34 высокоточного боеприпаса по объекту украинских националистов. Ролик был размещен на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

«Экипаж самолета Су-34 высокоточными авиационными средствами поражения уничтожил объект военной инфраструктуры военизированных формирований украинских националистов», — прокомментировали выложенные кадры в Минобороны.

Как сообщалось ранее сегодня, руководитель ДНР Денис Пушилин заявил, что войска Украины планировали атаковать Крымский полуостров и республики Донбасса 8 марта.