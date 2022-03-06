Пушилин: войска Украины планировали атаковать Крым и республики Донбасса 8 марта

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6 марта 2022, 16:44

Глава ДНР Денис Пушилин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Украинские войска планировали атаковать Крымский полуостров и республики Донбасса 8 марта. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в штабе «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) был обнаружен ноутбук с разведывательными данными о Донбассе и Крыме с маркировкой Североатлантического альянса.

«НАТО давно уже руководит вооруженными формированиями Украины, инструкторы НАТО осуществляют их подготовку и координацию. Под их управлением 8 марта силами ВФУ планировалась наступательная операция в Донбассе и Крыму», — процитировал Пушилина Telegram-канал RT.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Министерство обороны РФ показало видео с выдвижением подразделений ВДВ в Киевской области в рамках спецоперации на украинской территории.