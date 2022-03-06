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Минобороны России показало видео с выдвижением подразделений ВДВ в Киевской области в рамках спецоперации на Украине

, 10:17 Источник: Telegram-канал RT

Минобороны России показало видео с выдвижением подразделений ВДВ в Киевской области в рамках спецоперации на Украине
Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало видео с выдвижением подразделений ВДВ в Киевской области в рамках специальной операции на территории Украины. Данный ролик появился в Telegram-канале RT.

«Минобороны России показало кадры выдвижения подразделений ВДВ в Киевской области в рамках военной спецоперации», — говорится в публикации TG-канала.

Операция Москвы на Украине началась 24 февраля. Ранее в воскресенье сообщалось, что оборонное ведомство РФ продемонстрировало на видео базу украинской армии в районе Херсона, которую некоторое время назад взяли под контроль российские военные.

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