Минобороны РФ показало на видео базу ВСУ под Херсоном, которую взяли под контроль российские военные

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6 марта 2022, 08:27

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны РФ показало на видео базу Вооруженных сил Украины под Херсоном, которую взяли под контроль российские военные. Ролик некоторое время назад появился на YouTube-канале ведомства.

«Украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами. База размещалась на территории в шесть-семь гектаров. Среди обнаруженных на ней трофеев — украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, автомобили “Урал”», — говорится в описании выложенного видео.

Предполагается, что на территории объекта проходили подготовку морские пехотинцы, саперы, связисты, танкисты и артиллеристы.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Минобороны России проинформировало, что в воздушном бою в районе Житомира были сбиты четыре украинских истребителя Су-27.