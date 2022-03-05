Минобороны России: в воздушном бою в районе Житомира сбиты четыре украинских истребителя Су-27

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5 марта 2022, 20:57

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

В воздушном бою в районе Житомира сбиты четыре украинских истребителя Су-27. Об этом проинформировало российское министерство обороны.

«В воздушном бою в районе Житомира сегодня сбиты 4 украинских самолета Су-27, в районе Нежина средствами ПВО сбит Су-25, войсками ПВО уничтожены вертолет Ми-8 ВВС Украины и беспилотник "Байрактар ТБ-2"», — процитировало сообщение военного ведомства РИА Новости.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на территории Украины. Ранее в субботу сообщалось, что Минобороны РФ разместило видео уничтожения бронетехники украинских националистов ракетными ударами вертолетов Ка-52.