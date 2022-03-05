Минобороны РФ выложило видео уничтожения бронетехники украинских националистов ракетными ударами вертолетов Ка-52

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение бронетехники украинских националистов ракетными ударами вертолетов Ка-52. Ролик появился на официальной странице военного ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
«Экипажи вертолетов Ка-52, действуя в составе пары, уничтожили бронетехнику украинских националистов противотанковыми управляемыми ракетами», — говорится в описании выложенного видео.
Ранее сегодня стало известно, что с момента начала специальной операции на украинской территории российская армия поразила 2 037 объектов военной инфраструктуры.