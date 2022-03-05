Минобороны РФ выложило видео уничтожения бронетехники украинских националистов ракетными ударами вертолетов Ка-52

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5 марта 2022, 12:18

Вертолет Ка-52 «Аллигатор», MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение бронетехники украинских националистов ракетными ударами вертолетов Ка-52. Ролик появился на официальной странице военного ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

«Экипажи вертолетов Ка-52, действуя в составе пары, уничтожили бронетехнику украинских националистов противотанковыми управляемыми ракетами», — говорится в описании выложенного видео.

Ранее сегодня стало известно, что с момента начала специальной операции на украинской территории российская армия поразила 2 037 объектов военной инфраструктуры.