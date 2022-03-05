С момента начала спецоперации на Украине армия России поразила 2 037 объектов военной инфраструктуры

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5 марта 2022, 11:05

Военная техника, MOD Russia / globallookpress.com

С момента начала специальной операции на территории Украины российская армия поразила 2 037 объектов военной инфраструктуры. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«Всего за время операции поражены 2 037 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 71 пункт управления и узлов связи, 98 комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 61 радиолокационная станция», — процитировало заявление ведомства РИА Новости.

Также отмечается, что удалось уничтожить «66 самолетов на земле и 16 в воздухе, 708 танков и других боевых бронемашин, 74 реактивных системы залпового огня, 261 орудие полевой артиллерии и минометов, 56 беспилотников».

Ранее в субботу сообщалось, что российские силы ударом высокоточного оружия ликвидировали склад в городе Житомире, где хранились комплексы Javelin и NLAW.