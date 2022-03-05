Армия России ударом высокоточного оружия уничтожила украинский склад в Житомире, где хранились комплексы Javelin и NLAW

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5 марта 2022, 10:41

Украинский военный с комплексом NLAW, Mykola Tys / globallookpress.com

Российская армия ударом высокоточного оружия уничтожила украинский склад в городе Житомире, где хранились комплексы Javelin и NLAW. Об этом заявило министерство обороны РФ.

«Российские военные за сутки ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожили склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW», — процитировало сообщение ведомства РИА Новости.

Москва 24 февраля начала спецоперацию на территории Украины. Ранее в субботу сообщалось, что Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлено движение российских армейских колонн и охрана моста в Киевской области.