Минобороны РФ разместило видео, где запечатлено движение российских армейских колонн и охрана моста в Киевской области

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5 марта 2022, 10:22

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлено движение российских армейских колонн и охрана моста в Киевской области. Данный ролик появился на официальной странице военного ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

«Движение колонн ВС РФ и охрана моста в Киевской области», — гласит подпись к выложенному видео.

Москва 24 февраля начала специальную операцию на территории Украины. Ранее сегодня сообщалось, что Минобороны РФ разместило кадры ликвидации командно-наблюдательного пункта украинского батальона «Айдар» (запрещенная в России организация) беспилотником «Иноходец» в Донбассе.