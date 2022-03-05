Минобороны РФ выложило видео уничтожения командно-наблюдательного пункта батальона «Айдар» дроном «Иноходец» в Донбассе

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5 марта 2022, 07:25

Беспилотники, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение командно-наблюдательного пункта украинского батальона «Айдар» (запрещенная в России организация) беспилотником «Иноходец» на территории Донбасса. Ролик был размещен на YouTube-канале военного ведомства.

«Уничтожение командно-наблюдательного пункта батальона “Айдар” расчетом беспилотного летательного аппарата “Иноходец” ВКС России на территории Донецкой Народной Республики. Объект был поражен управляемым авиационным боеприпасом», — говорится в описании выложенного видео.

Как сообщалось ранее, российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что украинские националистические и неонацистские формирования используют мирных жителей страны в качестве «живого щита».