Шойгу заявил, что украинские националисты и неонацисты прикрываются мирными жителями как «живым щитом»

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4 марта 2022, 20:47 Источник: РИА "Новости"

министр обороны РФ Сергей Шойгу, MOD Russia/via Globallookpress.com

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе разговора с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что украинские националистические и неонацистские формирования прикрываются мирными гражданами как "живым щитом".

Шойгу в рамках телефонного разговора с Гутеррешем обратил внимание, что в вышеуказанных формированиях есть иностранные наемники.

По словам главы российского Министерства обороны, националисты и неонацисты используют мирных граждан в качестве "живого щита". Кроме того, по словам Сергея Шойгу, есть объективные данные, как они размещают в жилых кварталах городов танки, реактивные системы залпового огня, артиллерию и минометы, "действуя, как озверевшие бандиты".