Аргументы Недели Политика 13+

Шойгу заявил, что ВС России в ходе операции на Украине выводят из строя только объекты военной инфраструктуры

, 20:23 Источник: РИА "Новости"

Шойгу заявил, что ВС России в ходе операции на Украине выводят из строя только объекты военной инфраструктуры
глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, MOD Russia/via Globallookpress.com

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем подчеркнул, что в рамках спецоперации на Украине высокоточными средствами из строя выводятся только объекты военной инфраструктуры.

По словам Сергея Шойгу, смыслом существования Украины стало враждебное противодействие Российской Федерации. Более того, благодаря стараниям Запада страна превратилась в территорию, от которой исходит серьезная угроза безопасности России.

Ранее сегодня в рамках разговора президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем была выражена надежда, что Киев в ходе планируемого третьего раунда переговоров займет разумную и конструктивную позицию.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram