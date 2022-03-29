Глава Чечни Кадыров: «надо завершить начатое, не останавливаться, надо зайти в Киев и забрать его»

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29 марта 2022, 18:09

Рамзан Кадыров, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Президент Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал предварительные итоги очередного этапа переговоров между Украиной и Россией, которые прошли во вторник, 29 марта, в Стамбуле.

Российский политик и военный категорически не согласен с пакетом уступок, которые предлагает Украина. Кадыров, находящийся сейчас на фронтах Мариуполя, видит на месте к чему приводят затянувшиеся попытки решить злободневную проблему политическим путём. Исправлять переговорные ошибки приходится военным с большей кровью и потерями.

В своём обращении президент Чеченской республики подчеркнул: «Надо завершить начатое, не останавливаться, надо зайти в Киев и забрать его».

Ранее были представлены новые заявления Мединского, который на текущий момент озвучил пункты соглашения, которые предлагает Киев. Это украинская позиция, которая категорически не утраивает Москву, о чем Мединский и сказал.

Напомним, Кадыров ранее сегодня заявил, что отпереговоров между Российской Федерацией и Украиной «никакого толку не будет».