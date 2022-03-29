Рамзан Кадыров: от переговоров России и Украины «никакого толку не будет»

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29 марта 2022, 11:43

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

От переговоров между Российской Федерацией и Украиной «никакого толку не будет». Соответствующую точку зрения озвучил руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Мое мнение убежденное, что от этих переговоров никакого толку не будет. Я считаю, надо полностью закончить начатое: уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов. Только тогда нужно принимать решение, что делать дальше», — отмечается в аудиосообщении Кадырова, размещенном в его Telegram-канале.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные в ходе специальной операции на территории Украины не открывают огонь по гражданским объектам.