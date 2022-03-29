Дмитрий Песков: российские военные в ходе спецоперации на Украине не открывают огонь по гражданским объектам

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29 марта 2022, 08:08

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российские военные в ходе специальной операции на территории Украины не открывают огонь по гражданским объектам. Соответствующее заявление сделал некоторое время назад официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Российские военные в рамках специальной операции на Украине не открывают огонь по гражданским объектам, ответственность за разрушение гражданской инфраструктуры лежит на украинских националистических формированиях», — процитировал Пескова Telegram-канал ТАСС.

Как сообщалось ранее во вторник, глава Чечни Рамзан Кадыров указал на то, что большая часть города Мариуполя находится под контролем сил РФ.