Дмитрий Песков: российские военные в ходе спецоперации на Украине не открывают огонь по гражданским объектам

Российские военные в ходе специальной операции на территории Украины не открывают огонь по гражданским объектам. Соответствующее заявление сделал некоторое время назад официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Российские военные в рамках специальной операции на Украине не открывают огонь по гражданским объектам, ответственность за разрушение гражданской инфраструктуры лежит на украинских националистических формированиях», — процитировал Пескова Telegram-канал ТАСС.
Как сообщалось ранее во вторник, глава Чечни Рамзан Кадыров указал на то, что большая часть города Мариуполя находится под контролем сил РФ.