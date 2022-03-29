Аргументы Недели Политика 13+

Дмитрий Песков: российские военные в ходе спецоперации на Украине не открывают огонь по гражданским объектам

, 08:08

Дмитрий Песков: российские военные в ходе спецоперации на Украине не открывают огонь по гражданским объектам
Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российские военные в ходе специальной операции на территории Украины не открывают огонь по гражданским объектам. Соответствующее заявление сделал некоторое время назад официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Российские военные в рамках специальной операции на Украине не открывают огонь по гражданским объектам, ответственность за разрушение гражданской инфраструктуры лежит на украинских националистических формированиях», — процитировал Пескова Telegram-канал ТАСС.

Как сообщалось ранее во вторник, глава Чечни Рамзан Кадыров указал на то, что большая часть города Мариуполя находится под контролем сил РФ.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: Россия не будет поставлять газ Европе бесплатно

РФ не будет поставлять газ бесплатно в случае отказа ЕС платить за него в рублях. О этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью», - сказал он. «В нашей ситуации заниматься европейской благотворительностью вряд ли возможно и целесообразно», - добавил Дмитрий Песков.