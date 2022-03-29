Рамзан Кадыров: большая часть Мариуполя находится под контролем российских сил

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29 марта 2022, 07:49

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Большая часть города Мариуполя находится под контролем российских сил. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По словам политика, накануне он решил нанести в Мариуполь «неожиданный визит», «чтобы из первых уст узнать об успехах и нуждах наших боевых товарищей».

«Российские военнослужащие проделали колоссальную работу по освобождению города, уничтожена существенная часть живой силы и бронетехники противника. На данный момент большая часть города находится под контролем Российских вооруженных сил», — говорится в публикации Кадырова.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бойцы батальона ДНР «Сомали» водрузили свой флаг над администрацией Кальмиусского района Мариуполя.