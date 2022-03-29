Валентина Матвиенко призналась, что у нее пока нет оптимизма по поводу результатов переговоров России и Украины

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29 марта 2022, 13:24

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась, что у нее пока отсутствует оптимизм по поводу результатов переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

«Матвиенко призналась, что у нее пока нет оптимизма относительно результатов переговоров РФ и Украины», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Также спикер Совфеда отметила, что оснований для встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского на данный момент нет, поскольку киевская сторона не имеет выработанной позиции.

Как сообщалось ранее во вторник, глава делегации Москвы на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что Украина обещала принять самые жесткие меры в отношении преступников, которые пытали российских военных.