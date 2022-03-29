Мединский: Украина обещала принять самые жесткие меры в отношении преступников, пытавших российских военных

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29 марта 2022, 12:23

Российско-украинские переговоры в Турции, Russian Consulate in Istanbul / globallookpress.com

Украина обещала принять самые жесткие меры в отношении преступников, которые пытали российских военных. Соответствующее заявление сделал Владимир Мединский, глава делегации Москвы на переговорах с Киевом.

«Украина обещала принять самые жесткие меры в отношении преступников, пытавших российских военнослужащих», — процитировал Мединского Telegram-канал ТАСС.

Также руководитель делегации рассказал, что РФ выразила украинской стороне протест в связи с издевательствами над российскими военными.

Как сообщалось ранее сегодня, глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил мнение о том, что от переговоров между Москвой и Киевом «никакого толку не будет».