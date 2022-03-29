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Российский бизнесмен Роман Абрамович приехал в Стамбул, где сегодня пройдут российско-украинские переговоры

, 09:47 Источник: ТАСС

Российский бизнесмен Роман Абрамович приехал в Стамбул, где сегодня пройдут российско-украинские переговоры
Роман Абрамович, imago sportfotodienst/globallook.com

Российский бизнесмен Роман Абрамович, возможно, примет участие в очередном раунде российско-украинских переговоров, которые пройдут в Турции. По крайней мере сейчас, как сообщает ТАСС, Абрамович находится в Стамбуле.

Встреча делегаций России и Украины пройдет во дворце Долмабахче в Стамбуле.

Ранее Издание The Wall Street Journal сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский просил Джо Байдена не вводить персональных санкции против Романа Абрамовича, поскольку тот может помочь в переговорах с Россией.

Информацию об участии Абрамовича в переговорном процессе подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, бизнесмен был задействован на начальном этапе переговоров. 

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