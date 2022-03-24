WSJ: Зеленский советовал Байдену воздержаться от введения санкций против Абрамовича, так как он мог помочь в переговорах с Россией

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24 марта 2022, 07:19

Роман Абрамович, фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Украинский президент Владимир Зеленский советовал своему американскому коллеге Джозефу Байдену временно не вводить санкции в отношении Романа Абрамовича, поскольку российский бизнесмен может помочь в переговорах Украины с Россией.

Эту информацию узнал источник издания Wall Street Journal. Газета со ссылкой на инсайдера утверждает, что в начале марта сотрудники минфина США подготовили санкции против Романа Абрамовича, но, когда пришло время объявлять об этих ограничительных мерах параллельно с Европейским союзом и Великобританией, Совет национальной безопасности при Белом доме попросил минфин воздержаться от них.

Как написало издание, "Причина: президент Украины Владимир Зеленский в недавнем телефонном разговоре посоветовал президенту Джо Байдену подождать с введением санкций в отношении олигарха, который может оказаться важным посредником по России в переговорах о мире".

СМИ ранее сообщали, что Абрамович может подключиться к переговорному процессу. Представитель бизнесмена отказался комментировать его участие в переговорах. "Как заявлялось ранее, на основании запросов, в том числе, от еврейских организаций на Украине, он делает все возможное, чтобы поддержать усилия, направленные на скорейшее восстановление мира", - заявил представитель Абрамовича газете.

Власти Великобритании 10 марта ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе владельца английского футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича. Санкции против Абрамовича позже ввел и Евросоюз.