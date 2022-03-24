Песков подтвердил участие Абрамовича в переговорах России и Украины

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24 марта 2022, 14:19

Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг подтвердил участие бизнесмена Романа Абрамовича в переговорах российской и украинской делегаций по ситуации на Украине.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Роман Абрамович был задействован в переговорном процессе на начальном этапе.

Издание The Wall Street Journal накануне сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский советовал американскому президенту Джо Байдену не вводить санкции против Романа Абрамовича, поскольку тот может помочь в переговорах с Россией.

Представитель бизнесмена отказался комментировать его участие в переговорах.