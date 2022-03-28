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WSJ: у Романа Абрамовича после поездки на Украину и участия в организации переговоров появились признаки отравления

, 18:59 Источник: Лента.ру

WSJ: у Романа Абрамовича после поездки на Украину и участия в организации переговоров появились признаки отравления
Роман Абрамович, фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

У российского бизнесмена Романа Абрамовича появились симптомы, похожие на признаки отравления, после поездки на Украину и участия в организации переговоров между российской и украинской делегациями.

Издание  Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, близкие к ситуации, раскрыло в понедельник, 28 марта, что у Романа Абрамовича и двоих членов переговорной украинской группы  появились покраснение глаз, слезоточивость,  шелушение кожи на лице и руках.

Газета The Jerusalem Post в конце февраля писала, что "Абрамович по запросу Украины находится в Белоруссии, помогает в переговорах российской и украинской делегациям".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков  подтвердил участие бизнесмена Романа Абрамовича в переговорах  по ситуации на Украине.

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