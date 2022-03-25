Песков опроверг заявление Зеленского о применении Россией фосфорных бомб

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25 марта 2022, 13:38 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг в пятницу, 25 марта, информацию о том, что Россия якобы использовала фосфорные бомбы. Об этом ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Дмитрий Песков подчеркнул в ходе разговора с представителями средств массовой информации ранее сегодня, что РФ никогда не нарушала международных конвенций.

Пресс-секретарь Владимира Путина также порекомендовал журналистам обращаться в Министерство обороны за дополнительными деталями по данному вопросу.