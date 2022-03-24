Зеленский призвал G7 каждый день вводить против России санкции и отключить страну от GPS

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24 марта 2022, 19:00 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Sergey Starostenko/XinHua/ globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 24 марта, призвал G7 принять участие в создании новой системы гарантий безопасности для его страны и лишить Россию возможности использовать GPS.

В обращении к представителям G7 Владимир Зеленский также призвал вводить новые санкции против РФ каждый день. Глава Украины выступил за полное эмбарго на торговлю с российской стороной. Кроме того, по мнению политика, банки страны должны быть полностью изолированы от глобальной финансовой системы.

Также Зеленский призвал страны "Большой семерки" помочь Украине оружием и принять участие в восстановлении страны.