Зеленский призвал G7 каждый день вводить против России санкции и отключить страну от GPS

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 24 марта, призвал G7 принять участие в создании новой системы гарантий безопасности для его страны и лишить Россию возможности использовать GPS.
В обращении к представителям G7 Владимир Зеленский также призвал вводить новые санкции против РФ каждый день. Глава Украины выступил за полное эмбарго на торговлю с российской стороной. Кроме того, по мнению политика, банки страны должны быть полностью изолированы от глобальной финансовой системы.
Также Зеленский призвал страны "Большой семерки" помочь Украине оружием и принять участие в восстановлении страны.